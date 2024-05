Aus dem Gundelsdorfer Gemeindeofen kommt fein duftendes Brot

Plus 21 Bäcker und Bäckerinnen nehmen im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf an einem Brotbackkurs teil. Beim Dorffest gibt es Brot mit köstlichen Aufstrichen - und kulturelle Angebote.

Ein knuspriges, frisches Brot aus dem Gemeindeofen konnten sich Interessierte beim Gemeindefest in Gundelsdorf selber Backen. Die Vereine des Ortes hatten die Veranstaltung im Rahmen der Feierlichkeiten zur 700-Jahrfeier auf die Beine gestellt. Los ging es schon am Vormittag. 21 Bäcker und Bäckerinnen wollten sich beim Brotbacken versuchen.

Hobby-Bäcker Benjamin Körner aus dem Aichacher Stadtteil Klingen, dessen Onkel in Gundelsdorf lebt, leitete durch den Brotbackkurs. Zunächst wurden die Anwesenden mit einer kleinen Brotlehre in das Thema eingeführt. Körner erklärte die benötigten Zutaten, die verschiedenen Mehlsorten und wie ein Sauerteig funktioniert.