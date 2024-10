Der Liederkranz Gundelsdorf führt „Immer dieser Zirkus“ auf

Franz Goldmann (gespielt von Fabian Mair) und seine oft verwirrte Sekretärin Silke Bond (Andrea Leischner) geraten in dem Dreiakter „Immer dieser Zirkus“ in den Amtsstuben des Bürgermeisters mal wieder aneinander. Die Bühnenproben des Liederkranzes in Gundelsdorf (Markt Pöttmes) gehen somit in die finale Phase für die Premiere am Samstag, 26. Oktober. Einige der geplanten Vorstellungen sind schon ausverkauft, aber es gibt noch Karten für die Vorstellung am Donnerstag, 31. Oktober, und Sonntag, 3. November, im Gasthof zur Post. Der Beginn des lustigen Stückes ist jeweils um 19 Uhr. Eine Reservierung der Restkarten ist per E-Mail möglich: andrea.leischner@gmx. Die Tickets werden dann am Aufführungsabend an der Kasse hinterlegt.

