Gundelsdorfer wallfahrten zu Fuß nach Altötting

Bei sonnigem Wetter starteten bereits zum 38. Mal 28 Personen aus Gundelsdorf (Markt Pöttmes) mit einem mit Silberdisteln wunderschön geschmücktem Kreuz nach Maria Beinberg in Gachenbach. Mit Pfarrer Thomas Rein feierten sie in der Wallfahrtskirche die heilige Messe. In Scheyern zur Kreuzauflegung in der Basilika schlossen sich aus Alberszell und Hohenwart Gruppen an, so erhöhte sich die Anzahl auf 50 Wallfahrer. Nach der Kaffeepause in Schernbuch erreichte man gegen 18 Uhr Kirchdorf. Am nächsten Morgen ging es weiter über Haag an der Amper, wo ein Gottesdienst auf dem Programm stand. In Moosburg gliederten sich weitere vier Personen hinzu und gemeinsam ab mittags pilgerte man mit den „Hallertauern“ über Buch am Erlbach nach Vilsheim. So ging es über Altfrauenhofen mit Gottesdienst nach Egglkofen zur Kaffeepause weiter nach Neumarkt/St Veit zum Tagesziel.

Nach dem Frühstück in Pleiskirchen zog man mittags teilweise vom Regen begleitet in die Basilika in Altötting mit insgesamt 660 Wallfahrern ein. Für jeden einzelnen, darunter auch sieben Wallfahrer, die zum ersten mal dabei waren, war es ein besonderes Erlebnis. Sie freuten sich, es geschafft zu haben und alle haben den Wunsch, nächstes Jahr wieder dabei zu sein .

