In Gundelsdorf gerät ein Wäschetrockner in Brand

Zeugen melden der Polizei, dass in Gundelsdorf starke Rauchentwicklung zu sehen ist. Derweil löscht eine Frau schon den Trocknerbrand - dank Rauchmelder.

Am Montagabend ist in Gundelsdorf ( Pöttmes) ein Wäschetrockner in Brand geraten. Laut Polizei hat ein Rauchmelder rechtzeitig angeschlagen.

Gegen 21.10 Uhr war der Polizei gemeldet worden, dass starke Rauchentwicklung von einem Wohnanwesen in der Bürgermeister-Mörtl-Straße zu sehen ist. Wie die Aichacher Polizei mitteilt, konnten die alarmierten Feuerwehren aus Gundelsdorf, Pöttmes, Alsmoos-Petersdorf, Pichl, Willprechtszell und Oberbachern schnell Entwarnung geben.

Die Flammen greifen in der Gundelsdorfer Wohnung nicht über

Wie sich herausstellte, war der Wäschetrockner in einer Wohnung während des laufenden Betriebs in Brand geraten. Der Rauchmelder warnte die Bewohnerin, die gleich mit Löschmaßnahmen begann. Dadurch konnte ein Übergreifen der Flammen und weiterer Gebäudeschaden verhindert werden. Personen kamen durch die Rauchentwicklung nicht zu Schaden. Der Schaden am ausgebrannten Trockner beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (AZ)