Die Straße vom Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf nach Koppenzell ist in keinem guten Zustand mehr. Das soll sich nun ändern. Wie in der jüngsten Sitzung des Pöttmeser Marktgemeinderats mitgeteilt wurde, soll die Straße saniert werden. Die Arbeiten sollen demnach noch in diesem Monat beginnen.

Foto: Inge von Wenczowski