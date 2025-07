Rüde Rufus ist Bundessieger bei der Junghundeschau

Der im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf beheimatete Schleppjagdverein von Bayern zählt nicht nur sportlich, sondern auch züchterisch zu den erfolgreichsten Schleppjagdvereinen in Deutschland. Bereits seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten; wurden immer Spitzenergebnisse bei der jährlichen Nachzuchtschau in Nordrhein-Westfalen nahe der Holländischen Grenze erreicht. Heuer wurde der Rüde Rufus bei der bundesweiten Junghundeschau der Deutschen Schleppjagd–Meuten Bundessieger und bei den Hündinnen Quitte Vice Champion. Auch alle weiteren Junghunde wurde mit „sehr gut“ bewertet. Für Toni Wiedemann und seine Frau Sissi und Ihr Team war es ein hartes, aber sehr erfolgreiches Wochenende, an diesem die mühevolle Aufzucht und Ausbildung gewürdigt wurde.

