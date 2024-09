Schleppjagdverein von Bayern erinnert an kurfürstliche Jagden

Der im Pöttmeser Gemeindebereich ansässige Schleppjagdverein von Bayern zeigte in Erinnerung an die ehemals kurfürstlichen Parforcejagden vor Schloss Nymphenburg in München und im königlichen Hirschgarten ein Jagd- und Meute-Schaubild mit Jagdhornbläsern. Mit der Eröffnungsjagd am Mandlachsee bei Handzell (Markt Pöttmes) begann die Herbstsaison des Vereins. Rund 20 weitere Veranstaltungen mit vielen Höhepunkten folgen, bevor Ende November nach Schloss Schleißheim bei München zur Abschlussjagd geladen wird.