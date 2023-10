Versuchter Totschlag: 57-jähriger Mann bleibt in U-Haft

Ein 57-Jähriger geht in einer Arbeiterunterkunft in Gundelsdorf mit einem Messer auf einen Mitbewohner los. Dieser wird schwer verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Gewalttat in einer Arbeiterunterkunft in Gundelsdorf ( Pöttmes) ist nun exakt zwei Wochen her: Am 18. September hatte ein 57-jähriger Mann einen 52 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messer attackiert. Der Tatverdächtige brachte dem Jüngeren schwere Verletzungen bei. Seither ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft.

An jenem Montagabend erregte in dem Pöttmeser Ortsteil ein größeres Aufgebot von Einsatzkräften Aufsehen. Die Polizeikräfte waren nach dem Angriff, der sich gegen 21 Uhr abgespielt hatte, zu dem Haus, das direkt an der Ortsdurchfahrt liegt, ausgerückt. Der Rettungsdienst brachte den 52-jährigen Schwerverletzten ins Krankenhaus, der 57-jährige mutmaßliche Täter kam in Untersuchungshaft.

Das Opfer der Messerattacke wird an Oberkörper und Händen verletzt

Das Opfer der Messerattacke hatte Verletzungen am Oberkörper und an den Händen erlitten, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Wie es dem Mann geht und ob er sich noch im Krankenhaus befindet, dazu gibt es aktuell keine gesicherten Angaben. Klarer ist die Situation beim mutmaßlichen Tatverdächtigen.

Gegen den 57-Jährigen hatte der Ermittlungsrichter einen Tag nach der Tat einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Dort befindet er sich auch weiterhin. Das bestätigt Oberstaatsanwalt Michael Nießl, stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg, auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Ermittlungen zum Motiv der Messerattacke dauern an

Weiter offen bleibt dagegen die Frage: Was hat zu der tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern geführt? Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Auskünfte zu dem Motiv, das den 57-Jährigen mutmaßlich dazu trieb, auf seinen 52-jährigen Mitbewohner loszugehen, gibt es bislang nicht. Oberstaatsanwalt Nießl verweist auf die laufenden Ermittlungen, die noch andauern würden.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein früheres Wohnhaus. Nach Informationen unserer Zeitung wird es erst seit einigen Wochen als Arbeiterunterkunft für etwa eine Handvoll Männer genutzt.