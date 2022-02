44-Jähriger überholt und verursacht Frontal-Unfall in Haimhausen

Ein 44-Jähriger übersieht beim Überholen in Haimhausen ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrzeuge stoßen frontal zusammen. Die Fahrer werden verletzt.

Beim Überholen ist am Donnerstagmorgen in Haimhausen ein 44-Jähriger mit seinem Opel in einen entgegenkommenden Audi geprallt. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Laut Polizei Dachau war der 44-Jährige kurz vor 6 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung B13 unterwegs. Kurz nach dem Ortsschild überholte der Mann ein vor ihm fahrendes Auto. Er übersah dabei den entgegenkommenden Audi. Die beiden Autos stießen frontal zusammen.

Die Polizei ermittelt nach dem Frontal-Unfall gegen den 44-Jährigen

Der Unfallverursacher und der 54-jährige Audi-Fahrer erlitten bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 19.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Straße für eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Gegen den Opel Fahrer wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (jca)