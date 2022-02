Auffahrunfall: Autofahrer aus Friedberg kann nicht mehr rechtzeitig bremsen

Bei einem Unfall im Landkreis Dachau fährt ein 53-Jähriger aus Friedberg auf seine Vorderfrau auf. Die Frau wird bei dem Unfall verletzt. Die Polizei ermittelt.

Eine 31-jährige Autofahrerin aus München wurde am Samstag bei einem Auffahrunfall in Haimhausen im Landkreis Dachau leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau gegen 16 Uhr, aus Maisteig kommend, auf der Staatsstraße 2339. Am Kreisverkehr Alleestraße-Münchner Straße hielt die Münchnerin hinter einem weiteren Fahrzeug an, da dessen Fahrer einen Fußgänger die Fahrbahn queren ließ.

Polizei ermittelt gegen Friedberger Autofahrer

Ihr Hintermann, ein 53-jähriger Autofahrer aus Friedberg, bemerkte das stehende Auto laut Polizei zu spät und fuhr auf. Die 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, wird gegen den 53-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (AZ)