Haimhausen

vor 51 Min.

Dieb bricht über Karfreitag Opferstock in einer Kirche auf

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Kirche in Inhausen (Gemeinde Haimhausen) einen Opferstock aufgebrochen.

