Überfall auf Tankstelle – Mutmaßliche Täter festgenommen

Maskierte und mit einem Messer bewaffnete Täter erbeuten in einer Tankstelle Bargeld. 20 Minuten später werden zwei Verdächtige gefasst.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Haimhausen (Landkreis Dachau) konnten am Samstagabend zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Das berichtet die Polizei. Die Beute wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 20 Uhr hatten maskierte Täter den Kassenraum einer Tankstelle in Haimhausen betreten und unter Vorhalt eines Messers den Kasseninhalt gefordert. Mit ihrer Beute flüchteten sie zunächst zu Fuß und bestiegen im weiteren Verlauf ein zuvor in einer Seitenstraße abgestelltes Fahrzeug, so die Polizei. Der zur Tatzeit allein im Kassenraum anwesende Mitarbeiter blieb unverletzt.

Polizei stellt Tatwaffe und Beute sicher

Durch Zeugenhinweise konnte das von den Tätern benutzte Auto identifiziert und im Rahmen einer Großfahndung etwa 20 Minuten später im Bereich der Gemeinde Eching lokalisiert werden. Bei der Kontrolle der beiden 18- und 19-jährigen Insassen konnte die Polizei sowohl die Tatwaffe als auch die Beute sicherstellen.

Die aus dem Landkreis Freising stammenden Heranwachsenden wurden unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Sie wurden auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II im Verlauf des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt. (bac)