Unbekanntes Auto fährt in Haimhausen zwölfjährigen Radler an

Bei dem Unfall wird der Schüler leicht verletzt. Der Unfallverursacher hält allerdings nicht an, sondern flüchtet. Jetzt sucht die Polizei Hinweise.

Einen zwölfjährigen Schüler hat ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag in Haimhausen angefahren. Der Unbekannte fuhr danach einfach weiter

Der unbekannte Autofahrer hat den Jungen in Haimhausen wohl übersehen

Wie die Polizei Dachau mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.10 Uhr, als der Zwölfjährige die Hauptstraße in Richtung Alleestraße überqueren wollte. Dazu hielt er auf Höhe der Hauptstraße 1 an und wurde von einer unbekannten Autofahrerin, die in südwestlicher Richtung fuhr, über die Straße gelassen. Ein weiteres Auto wollte zum selben Zeitpunkt von der Alleestraße in Richtung Hauptstraße nach rechts abbiegen. Dabei habe er wohl, so die Polizei, den querenden Schüler übersehen und diesen angefahren.

Der Vater bringt den verletzten Schüler ins Krankenhaus

Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt und später von seinem Vater in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrer hielt nicht an, um sich um den Schüler zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden am Fahrrad beträgt rund 150 Euro. Zu Hinweisen auf den flüchtigen Fahrer und sein Fahrzeug hat die Polizei bislang keinerlei Erkenntnisse. Hinweise werden unter 08131/561-0 erbeten. (jca)