Halbgötter in Weiß? Warum diese Ärzte keine Angst vor dem Tod haben

Aichach-Friedberg

Am Rande des Lebens: Warum diesen Ärzten ein würdevoller Tod so wichtig ist

Wenn es auf das Lebensende zugeht, sind Erna Tunjic und Albert Bauer unweigerlich Begleiter. Die beiden sind Ärzte an den Kliniken an der Paar. Wie begegnen sie dem Tod?
Von Dominik Durner
    Dr. Erna Tunjic und Dr. Albert Bauer sind an den Kliniken an der Paar tätig. Die standortübergreifende Oberärztin in der Kardiologie und der Chefarzt der Friedberger Gastroenterologie begegnen dem Tod bei ihrer Arbeit fast täglich.
    Als Kind war Erna Tunjic genervt vom Tod. Dieses laute Trauern, alles so schlimm, alles in Schwarz. Damals, noch in Kroatien, zog sie sich bei der Beerdigung ihrer Großmutter deshalb zwar eine dunkle Strickweste an, dafür aber demonstrativ mit ganz vielen Streifen. „Meine Trauer ist meine Trauer, was machen die denn da für ein Theater“, sagte sie sich damals, ohne zu wissen, was sie da eigentlich meinte. Heute ist Dr. Tunjic Oberärztin in der Kardiologie und unter anderem als Fachärztin für Palliativmedizin an den Kliniken an der Paar tätig. Als solche setzt sie sich mit Dr. Albert Bauer, Chefarzt für Gastroenterologie in Friedberg, dafür ein, dass der Tod als Teil des Lebens akzeptiert wird. Schließlich haben sie damit fast täglich zu tun – und bei einem von ihnen stand es selbst schon einmal auf Messers Schneide.

