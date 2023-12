Handball

Duelle auf Augenhöhe: Aichacher Handballer vor schweren Aufgaben

Plus Die Handballfrauen des TSV Aichach können in Gröbenzell befreit aufspielen. Die TSV-Männer stehen schon unter Druck, ein Unentschieden ist wahrscheinlich.

Von Johann Eibl

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Für die beiden Aushängeschilder in der Handball-Abteilung des TSV Aichach heißt das: Ein letztes Mal werden die Sporttaschen für Aufgaben in fremden Hallen gepackt. Die Männer sind im Rahmen der Bezirksoberliga am Samstag um 19.30 Uhr bei der HSG Lauingen-Wittislingen zu Gast, für die Frauen ertönt in der Landesliga 30 Minuten später beim HCD Gröbenzell der Anpfiff.

Frauen "Wir gehen frohen Mutes in das Spiel." Den Satz nimmt Christina Seidel praktisch vor jeder Aufgabe in den Mund. Diese Zuversicht ist nicht zuletzt dem bisherigen Abschneiden zu verdanken: "Wir wollen die Euphorie vom letzten Spiel mitnehmen." Der Auftritt gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering konnte sich fraglos sehen lassen. Es war der bisher höchste Sieg in der Landesliga-Saison und jetzt hat der Aufsteiger endlich auch mal ein positives Torverhältnis. Mit Marleen Bscheider sollte man diesmal noch nicht rechnen, vielleicht erholt sie sich von ihrer Verletzung noch rechtzeitig vor Weihnachten.

