Handball

vor 1 Min.

Knittl hört auf – zwei Urgesteine coachen Aichacher Handballer

Plus Spielertrainer Stefan Knittl hört am Saisonende bei den Handballern des TSV Aichach auf. Die Nachfolge ist schon geregelt. Auswärts gibt es eine Niederlage.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Die Handballer des TSV Aichach sorgen diesmal auch unter der Woche für reichlich Gesprächsstoff. Zunächst wurde bekannt, dass Stefan Knittl seine Tätigkeit als Spielertrainer am Ende der Saison 2023/24 niederlegt und danach Konstantin Schön und Stefan Walther für die Männer in der Bezirksoberliga verantwortlich sind. Und dann unterlagen die im Nachholspiel am Dienstagabend bei der HSG Lauingen-Wittislingen mit 23:25 Toren. Damit zeichnet sich ab, dass sie Rang zwei in der Tabelle nicht mehr lange behaupten werden können. Der Sieger dieser Partie weist bereits sechs Minuspunkte weniger auf, ist aber mit vier Begegnungen im Verzug.

Einen Mangel an Cleverness nannte Knittl als Grund für die Niederlage in Wittislingen: "Sehr frustrierend, der Gegner war nicht besser." Unter der Woche auswärts um 20.30 Uhr antreten zu müssen zu einem Punktspiel sei mit einem großen Aufwand verbunden gewesen. Dass man dafür nicht belohnt wurde, "macht das Ganze noch deprimierender", zeigte sich der Coach niedergeschlagen.

