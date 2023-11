Handball

Machtdemonstration: Aichacher Handballteams mit bärenstarker Leistung

Plus Die Handballteams des TSV Aichach bieten in ihren Heimspielen sehenswerte Vorstellungen, die jeweils mit zwei Punkten belohnt werden. Warum sich Torhüterin Vildan Acar so gut schlägt.

Es war beeindruckend, phasenweise sogar begeisternd, was den Handballfreunden am Sonntag in der Halle am Aichacher Gymnasium geboten wurde. Zuerst ließen die Frauen des TSV Aichach in der Landesliga dem Mitaufsteiger SC Unterpfaffenhofen-Germering beim 35:24-Erfolg keine Chance, danach setzten sich die Männer gegen den BHC Königsbrunn mit 32:25 durch.

Die Aichacher Handballdamen gewannen am Sonntagnachmittag zuhause mit 35:24, die Stimmung bei den Damen hätte besser nicht sein können. Foto: Melanie Nießl

Frauen 0:3 stand's nach wenigen Sekunden, doch diesen Rückstand machten die Aichacherinnen genauso schnell wieder wett. Dann schlichen sich im Spiel der Gäste zusehends Fehler ein, die dazu führten, dass der TSV zur Pause einen Vorsprung von vier Zählern aufwies und das gegen eine Mannschaft, die als Rangzweiter angereist war. Danach verspürte man beim Gegner aus dem Münchner Westen bisweilen Anzeichen von Resignation, nicht genutzte Siebenmeter trugen dazu bei. Nun zog das Team der Gastgeber scheinbar mühelos vorbei - mit einer Leistung, die sich am oberen Rand der Möglichkeiten bewegte.

