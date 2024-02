Handball

Nur nicht nachlassen: Aichacher Handballmänner wollen nächsten Sieg

Einen Kantersieg feierten Sebastian Leopold und der TSV Aichach in Kissing. Jetzt soll der nächste Derbysieg her.

Plus Die Handballer des TSV Aichach gehen als Favorit in ihr Heimspiele. Die Anwurfzeit ist aus gutem Grund vorverlegt worden. Das Spiel der Frauen wird verlegt.

Von Johann Eibl

Um zwei Stunden vorverlegt wurden die Anwurfzeit für die Handballer des TSV Aichach an diesem Samstag. Die Männer legen in der Bezirksoberliga gegen die SG Augsburg/ Gersthofen um 17.15 Uhr los. Der Grund für diese Terminänderung: Abends findet der Ball des Sports mit Ehrungen in Aichach statt. Dann wollen und sollen die Sportlerinnen und Sportler ohne zeitlichen Stress ihre Plätze in der TSV-Turnhalle einnehmen. Das Spiel der Frauen wurde verlegt.

Frauen Eigentlich hätten die Handballerinnen des TSV Aichach am Samstag zuhause die TG Landshut erwartet. Daraus wird nun aber nichts, denn die Landesliga-Partie wurde verlegt. „Die TG Landshut bat uns darum, weil sie zum Anpfiff aufgrund von Verletzungen und Krankheit keine spielfähige Mannschaft stellen hätten können“, erklärt Abteilungsleiterin Christine Wonneberg. Umgehend gingen beide Seiten auf die Suche nach einem Nachholtermin. Die Trainerinnen einigten sich d auf Dienstag, 20. Februar. Anwurfzeit ist dann um 19 Uhr.

