Trotz Aufholjagd: Aichacher Handballerinnen unterliegen knapp

Plus Die Handballerinnen des TSV Aichach müssen sich gegen dem HC Donau trotz Aufholjagd geschlagen geben. Die Männer lassen Göggingen keine Chance.

Von Johann Eibl

Erst gab's beim letzten gemeinsamen Heimspieltag im Handball in dieser Saison einen regelrechten Krimi, der ohne Happy-End für die Mannschaft des TSV Aichach blieb. Sie unterlag nach großartiger Aufholjagd dem HC Donau/Paar mit 36:37. Danach erlebte man den Handballsport von seiner ganz anderen Seite. Die Männer des TSV Göggingen waren nur mit zehn Akteuren erschienen und erwiesen sich als chancenlos gegen die Gastgeber, die in beiden Halbzeiten eindeutig den Ton angaben und einen 40:20-Kantersieg feierten.

Frauen Nach dieser denkbar knappen Heimniederlage darf man darüber rätseln, wie die Partie ausgegangen wäre ohne jenen Vorfall in der dritten Minute, als Lina Mahl verletzt am Boden liegen blieb. Die erfolgreichste Werferin im Team des TSV Aichach musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Auf Grund ihres Nasenbruchs war eine Rückkehr aufs Parkett nicht mehr möglich. Ihr Ausfall war sicher ein Grund dafür, warum die Gastgeberinnen bis zu sechs Treffern in Rückstand gerieten. Doch die Moral war trotz allem intakt, für kurze Zeit lag das TSV-Team sogar in Führung, doch am Ende drehten die stark aufgestellten Gäste das Duell zu ihren Gunsten.

