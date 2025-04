Buntspechte Handzell gewinnen Entdecker-Paket „iPads für die Kita“

Im Waldkindergarten Buntspechte in Handzell (Markt Pöttmes) können die Kleinsten künftig ganz große Schritte in Richtung Zukunft machen. Denn Michael Smischek, Mitarbeiter der LEW, übergab iPads an die Kita-Leitung Meike Humbauer. Die Buntspechte hatten sich im Rahmen des KITA-Entdecker-Programms der LEW-Bildungsinitiative 3malE beworben – und per Los den Zuschlag erhalten. Die Geräte sollen den Vorschulkindern den Zugang zur digitalen Welt mit all ihren kreativen und lehrreichen Dimensionen ermöglichen. Die iPads unterstützen auch die administrative und pädagogische Arbeit der pädagogischen Fachkräfte. Für die Übergabe bedankten sich auch der Elternbeirat und Bürgermeister Mirko Ketz.

