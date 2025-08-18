Christine Füger hat das Kinderhaus „Kleine Eule“ nachhaltig geprägt

Nach 32 Jahren im Kinderhaus „Kleine Eule“ in Handzell (Markt Pöttmes) geht Christine Füger in den Ruhestand. Sie hat das Kinderhaus mit eröffnet, über die Jahre hinweg alle Höhen und Tiefen erlebt, Sommerfeste mitgestaltet und gefeiert und Kinder ins Schulleben entlassen. Mit ihr geht nun ein sehr großer Teil dieser Geschichte und die Frage ist, was außer den Erzählungen bleibt? Was hinterlässt jemand, der so viele Kinder mit ihren Familien begleitet hat? Es bleibt ein Gewinn für alle, der in Geld, Danksagungen und Geschenken nicht aufzurechnen ist. So viele Kinder, die Füger geprägt, in ihrer Entwicklung gefordert, gefördert, unterstützt, begleitet und ihnen Sicherheit und Halt gegeben hat und die am Ende sicherlich auch nachhaltig positiv von ihr geprägt wurden. Es bleiben so viele Eltern, die von ihr aufgefangen wurden, wenn der Alltagsstress und die großen und kleinen Probleme der Erziehung sie übermannten und fachliche Unterstützung oder ein offenes Ohr benötigt wurden. Bei ihnen allen hat sie nicht nur Erinnerungen, sondern auch positive Erfahrungen hinterlassen, die im besten Fall bei jedem einzelnen einen positiven Fußabdruck für den weiteren Lebensweg hinterlassen haben.

Und dann sind da noch die Kolleginnen und Kollegen, die nun die kleinen Samen ihrer Arbeit weitertragen, um in Zukunft in der Arbeit mit den Kindern weiterhin nachhaltig wirksam sein zu können. Was am Ende des Berufslebens von Christine Füger bleibt, sind nicht nur Erinnerungen, sondern prägende Erlebnisse, Eindrücke und Grundsteine, die sie gelegt hat und aus denen große, selbstbewusste und selbstbestimmte Menschen werden konnten, denen eine stabile Basis die beste Ausgangssituation ins Leben bieten konnte.

