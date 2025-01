In Handzell (Markt Pöttmes) zogen die Sternsinger am Dreikönigstag in vier Gruppen aufgeteilt durch den Ort und brachten den Segen in jedes Haus.

Handzell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sternsinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pöttmes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis