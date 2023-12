Adventskonzert in Haunswies glänzt nicht nur durch Lichtgestaltung

Plus In der Haunswieser Kirche stimmen Musikverein Haunswies und Seissenberger Burgschützen ihre Gäste auf den Advent ein. Danach geht es zum geselligen Teil auf den Kirchplatz.

Der Musikverein Haunswies und die Seissenberger Burgschützen luden zur gemeinsamen Einstimmung in den Advent ein: Den musikalischen Part übernahm der Musikverein. Nach dem Konzert boten die Seissenberger Burgschützen vor der Kirche kulinarische Köstlichkeiten an, die auf dem verschneiten Kirchplatz gerne angenommen wurden.

In der Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere, wo das Konzert stattfand, musizieren und singen zahlreiche Engelchen. Diese Einstimmung wurde durch eine besondere Lichtgestaltung durch Max Adam noch verstärkt. Nicht nur Pater Thomas zeigte sich von der Lichtgestaltung beeindruckt.