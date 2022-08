Der Soldatenverein Haunswies holt sein Jubiläum von 2020 nach

Wegen der Pandemie musste der Krieger- und Soldatenverein Haunswies sein Fest zum 100-jährigen Bestehen absagen. Jetzt wird gefeiert - wenn auch kleiner.

Eigentlich wollte der Krieger- und Soldatenverein Affing-Haunswies sein 100-jähriges Jubiläum mit der Fahnenweihe im August 2020 groß feiern. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Fest damals abgesagt werden. Die Feier wird nun am Sonntag, 7. August, im Affinger Schlosshof nachgeholt.

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagte der Vorsitzende des Festausschusses Georg Ettner, als er 2020 die damalige Absage des geplanten dreitägigen Festes verkünden musste. Und er sollte Recht behalten, wenn es auch ein wenig gedauert hat: Am Sonntag wird das Jubiläum endlich nachgeholt. Der Festausschuss hat dafür ein kompaktes Programm organisiert.

Der Soldatenverein Haunswies feiert im Affinger Schlosshof

Die Feierlichkeiten beginnen um 8 Uhr mit dem Empfang der Vereine. Nach dem Weißwurstessen nehmen die Vereine Aufstellung zum Kirchenzug. Beim Festgottesdienst um 10 Uhr in der Kirche wird die restaurierte Fahne feierlich geweiht. Diese hatte der Verein zum Jubiläum erneuern lassen. Sie war bereits am Volkstrauertag 2020 im kleinen Rahmen gesegnet worden.

Nach einer Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal in Erinnerung an die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege spielt zum Mittagstisch ab 11.30 Uhr der Musikverein Haunswies auf. Für Stimmung sorgt anschließend bis abends das Duo Hans & Franz. Natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen. Schirmherr Baron Marian von Gravenreuth stellt für das Fest den Schlossstadel und den Schlosshof zur Verfügung, wo er dem Krieger- und Soldatenverein frohe und unterhaltsame Stunden wünscht. Vorsitzender Fred Gerbl fiebert nun gemeinsam mit dem Festausschuss und den Festdamen dem Jubiläum seines sehr aktiven Vereins entgegen.

Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens ließ der Krieger- und Soldatenverein Haunswies seine Fahne (hier die Vorderseite) restaurieren. Foto: Gabriel Hansen

Krieger- und Soldatenverein zählt 120 Mitglieder

Der Krieger- und Soldatenverein wurde 1920 nach dem fürchterlichen Ersten Weltkrieg zur Unterstützung der Kriegsversehrten und der Kriegerwitwen gegründet. Bereits bei der Fahnenweihe 1921 hatte der Verein über 100 Mitglieder. Auch heute zählt er 120 Mitglieder, wie Fred Gerbl stolz ausführt. „Dank unserer vielen Helferinnen und Helfer ist alles vorbereitet, unsere Gäste können kommen, hoffentlich spielt auch Petrus mit dem Wetter mit“, freut sich Gerbl schon auf das Fest.