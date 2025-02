Die Haunswieser Burgschützen proklamieren ihre Hoheiten

Bei der Generalversammlung der Seissenberger Burgschützen Haunswies (Gemeinde Affing) wurde mit Spannung die Königsproklamation erwartet. In der Jugend gewann David Bleis mit einem 29,5 Teiler vor Jonas Eibel mit einem 66,4 Teiler. In der Schützenklasse gewann Monika Balleis mit einem 17 Teiler zum sechsten Mal die Königswürde vor Markus Bichler, der einen 36,7 Teiler hatte. Bei den Neuwahlen wurde Markus Bichler einstimmig wieder zum Vorsitzenden gewählt. Mit Petra Barl konnte der Posten der Stellvertreterin neu besetzt werden. Dieter Eckhard hatte sich nach 25 Jahren Arbeit in der Vorstandschaft, davon 22 Jahre als Vorsitzender, nicht mehr zur Verfügung gestellt.

Icon Vergrößern Die neue gewählte Vorstandschaft: (von links) Jonas Eibel, Monika Balleis, Markus Bichler, Wolfgang Scharf, Alexander Schmid, Claudia Lindermeir, Paul Eibel, Vincent Stieber, Margit Bleis, Petra Barl Foto: Dieter Eckhard

Die weiteren Ämter wurden wie folgt besetzt: Schriftführerin Monika Balleis, 2. Schriftführer Jonas Eibel, Schatzmeisterin Claudia Lindermeir, 2. Schatzmeister Wolfgang Scharf, Jugendleiter Alexander Schmid, weitere Jugendleiter Monika Balleis, Vincent Stieber, Paul Eibel, Damenleiterin Margit Bleis, EDV-Referent Markus Bichler. Als Kassenprüfer fungieren nun Alexander Wanner und Dieter Eckhard. Die Fahnenabordnung besteht aus dem Fahnenträger Stefan Bichler und dem neuen 2. Fahnenträger Vincent Stieber mit den Fahnenbegleitern Alexander Wanner, Robert Eibel, Wallner Franz und Paul Eibel. Ausschussmitglieder sind Carolin Briese, Claudia Briese, Christian Lindermeir, Patrick Dieterich und Agnes Gall.

