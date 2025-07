Haunswieser verabschieden sich von Pater Thomas Payappan

Nach zweijähriger Tätigkeit als Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Affing verlässt Pater Thomas Payappan diese Richtung Meitingen. Nach der Messe zur Feier des Patroziniums der Pfarrkirche St. Jakobus in Haunswies erhielt er von Kirchenpfleger Christian Bleis einen Korb mit Haunswieser Spezialitäten. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Agnes Gall stellte die Verbindung zwischen Jakobus, als Patron der Pilgerer und Wanderer, und seinem Wechsel an einen neuen Wirkungkreis her und bedankte sich im Namen der Pfarrei für sein Wirken.

