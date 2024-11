Im Vorstand der Soldatenkameradschaft gibt es drei Neue

Bei der Jahreshauptversammmlung des Krieger- und Soldatenvereins Affing-Haunswies fanden Neuwahlen statt. Fast das komplette Vorstandsteam wurde von den 24 Anwesenden wiedergewählt. Neu ist Reservistenbetreuer Wolfgang Scharf für Heinz Bölk, Stefan Higl übernimmt das Amt des Kassenprüfers von Peter Lindermeier und Rebecca Adam wird anstelle von Bernhard Moll Beisitzerin.

Schriftführer Marcus Schuhmeier berichte kurz über die Aktivitäten des Vereins. Er stellte einen Christbaum am Denkmal auf, nahm an der Soldatenwallfahrt in Maria Elend und am Fronleichnamsumzug teil, rückte zum Fest zu 150 Jahren KSV Thierhaupten aus und besuchte Schirmherrn Baron Marian von Gravenreuth zu seinem 75. Geburtstag. Dazu kamen einige Teilnahmen an den Kreisversammlungen und Vorstandssitzungen.

Trotz des negativen Jahressaldos, über den Schatzmeister Thomas Hartl berichtete, kann der Verein auf einen positiven Kassenstand blicken. Winklhofer bedankte sich bei dem Verein für dessen Arbeit, die Pflege des Denkmals und die würdige Abhaltung des Gottesdiensts mit anschließendem Gedenken an alle Gefallenen und Verfolgten aus beiden Weltkriegen und der heutigen Zeit.