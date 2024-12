Lieder, Lichter, Krippe: Traditionen zum Weihnachtsfest

Agnes Gall, Landwirtin aus dem Affinger Ortsteil Haunswies, verfasst seit Jahren Weihnachtsgedichte in bayerischer Mundart. So auch heuer. An unsere Redaktion schrieb die 39-Jährige, dass einige unserer Leserinnen und Leser sie bereits im Sommer um eine Fortsetzung gebeten hätten. „Mir wurde berichtet, dass es Familien gibt, die sich durch diese Zeilen in Mundart durcharbeiten, was manchmal der Entschlüsselung eines Rätsels gleichkäme.“ Ihr Gedicht trägt den Titel „Traditionen zu Weihnachten“:

Da Advent hod angfangt, Weihnachten kimmt mit Riesenschritt

und wia jedes Johr macht ma den Rummel hoid mit.

Weihnachtsmarkt auf a Bratwurst und an Glühwein bsuacha

widamoi die passenden Gschenka zum fina versuacha.

An Baam bsorgen und as Haus dekorieren ned vergessen,

sich rechtzeitig Gedanken macha übers Weihnachtsessen.

Platzlan bacha und heier moi koans verbrenna,

von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier renna.

Trotz der Vorsätz, ma mechts heier ruhiger angea

wern die nächsten Wocha wia im Flug vergea.

O die üblichen Diskussionen werd ma fian

ob heier die roten oder weißen Kugeln an Baam ziern.

Ob des blinkende Rentier vorm Haus werd stea,

ob‘s a greisligs Viech is oder wunderschea.

O des Problem mitm Baam werd aufkemma,

dass er im Wohnzimmer zvui Blotz duad einemma.

Jetzt kau ma‘n zwischen Kanapee und Schrank ned nei doa,

obwoi er im Freien ausgschaut hod so arg kloa.

„As Gleiche wia in jedem Johr, eh klar, dass so kimmt!“

Dieser Satz werd wui in vielen Familien augstimmt.

Die meisten Traditionen gibt’s wui in der Weihnachtszeit

trotz Streß vui Sachan wo ma sich drauf gfreit.

Der Kitsch hod zu Weihnachten Hochkonjunktur,

um des Friedens Willen sagt ma hoid nix dazu.

Do mecht i jetzt a Beispiel aus meiner Kindheit gem

mei Opa hod bastelt gern fürs Lem.

Sei Krippal is über ois eam ganga

do hod er scho rechtzeitig mitm Aufbau ogfanga.

O an Baam schmücken Drum für Drum

do host als Kind an weiten Bogen gmacht drumrum.

Des hätt ma ned recht macha kinna,

den rechten Ast für die rechte Kugel fina.

Erst wia er selber nimma ganz kemma is z‘Recht

hod er doch a bissal a Hilfe von mir gmecht.

Des Kitschigste an der ganzen Aufbauerei war gwies,

dass die ganze Zeit oa Liad in Dauerschleife glaffa is.

Vielleicht hod‘s wer ghört: Wolgaliad hod sichs gnennt,

des hod da Opa aus da Kriagsgfangaschaft kennt.

Do in der Fremde hods jemand zum Vortrag brocht,

drum hod des dazua ghört in jeder heiligen Nocht.

Mir wars vui zu schmeuzig in meiner Teenagerzeit

hobs mir hoid oghört weils eam hod so gfreit.

Icon Vergrößern Agnes Gall aus Haunswies (Gemeinde Affing) hat wieder ein Weihnachtsgedicht verfasst. Das Foto hat sie im vergangenen Jahr mit dem Handy selbst gemacht. Foto: Agnes Gall (Archivbild) Icon Schließen Schließen Agnes Gall aus Haunswies (Gemeinde Affing) hat wieder ein Weihnachtsgedicht verfasst. Das Foto hat sie im vergangenen Jahr mit dem Handy selbst gemacht. Foto: Agnes Gall (Archivbild)

Denkt hob i mir: „Später werds ganz anders wern,

bei mir gibt’s moi bloß coole Weihnachtsliada zum Hearn!“

A Stockwerk tiefer hod mei Bab die Krippen gricht,

was soll i song – in etwa die gleiche Gschicht.

Da Stoi vom Opa wunderschea gschnitzt,

a Bankal davor, falls da Bsuach sich hinsitzt.

Maschina und Werkzeig mehr als wia vui

damit die Hirten kinna verarbeitn die Wui.

A groaße Landschaft und gricht ois recht fei,

bis hoid d‘Figuren kemma san nei.

De san hoid vom Uropa oder is no weida zruck ganga?

Mei wia de ausschaun, wo sui i bloß ofanga?

Aus Gips und hoid oid, so is zum beschreim

der Esel mit bloß oam Oar kann ja im Stoi bleim.

So oafach sich die Sach mit dem Schof ned verhoid,

a drei-fiasigs Schof duad sich schwar auf da Woid.

Den Original Gockel den hod wui wer gschasst,

seit dem is a Plastiker der auf die Henna aufpasst.

Mein Bab werds erinnert hom an sei Kinderzeit

drum is des so bliem und eam hods so gfreit.

Ois Kind hob i denkt: „ Wia der des bloß mog?

Aber wart, eines Tages kimmt mei groaßa Dog!

Passend zum Stoi schaff i Figuren dann au

und des oide Glump wirf i sonst wo nau!“

So Gschichten und Rituale werds in jeder Familie gem

oam selbst überlassen obs eischlaffa oder weiterlem.

Ob ma jetzt die bunten blinkenden Liachter aufhängt,

der Gans den Vorzug beim Weihnachtsbraten schenkt,

ob traditionell oder modern as Fest beganga wird,

ob ma schmoitzige oder coole Liade hört,

koans von dene Sacha is an Zank und Streit wert,

wichtig is, dass ma mitnant red und aufanand hört.

Am Christkind in da Krippen, des glaub i ganz gwieß,

is wurst, in welcher Farb die Dekoration ghoidn is.

D‘Hauptsach is doch, dass mir feiern, dass Jesus is geborn

dass Gott für sein Sohn hod einfache Verhältnisse auserkorn.

Traditionen und deren Pflege ändern sich mit der Zeit

und so wars bei mir Dahoam a irgendwann so weit.

Warum dia zwoa eanare Rituale gmacht hom imma –

dia Gründ dazua zähln ja für mi nimma.

Obwui des ja scho her is a ganz a Stuck

denk i do heid no gern liebevoll zruck.

O i hob a Herangehensweis beim Krippenbau,

ihr kinnts as eich wahrscheinlich denka genau.

Während ganz laut singt as Wolgaliad a Mo

überleg i, wo ma as drei-fiasige Schof aufstelln ko.