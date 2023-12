Warum Konrad Golling die Kriegsweihnacht 1943 nie vergessen konnte

Plus Der 2015 verstorbene "Haunswieser Dorfpoet" Konrad Golling hat eine Erzählung hinterlassen über die Kriegsweihnacht vor 80 Jahren. Eine erschütternde Geschichte.

Konrad Golling ist 2015 im Alter von 84 Jahren gestorben. Der Mann, der als "Haunswieser Dorfpoet" bekannt war, hat lebendige Erinnerungen in schriftlicher Form hinterlassen. Eine davon ist seine Erzählung über die Kriegsweihnacht vor 80 Jahren, die er 40 Jahre später aufgeschrieben hat. Sein Sohn Martin Golling, seit vielen Jahren Freier Mitarbeiter unserer Redaktion, hat die Geschichte über den Winter 1943 herausgesucht, weil er aktuelle Parallelen sieht. Heute werden wie damals die Orte "Saporischia" und "Krim" im Kontext eines Krieges genannt. Die Geschichte seines Vaters "macht den Schmerz, den die Toten aller Kriege in ihrem Umfeld auslösen erlebbar", findet Martin Golling. Sein Vater erzählt nachfolgend von einem Weihnachten, "das ich nie vergesse". Er war damals 13 Jahre alt:

Hast Du schon einmal eine Mutter nach ihrem Kind, das ihr gnadenlos weggerissen wurde, schreien gehört? 20 Jahre ist meine Mutter tot und 40 Jahre sind vergangen, seit ebendieser Weihnacht, die ich nie vergessen kann.