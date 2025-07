Museum für alle: Die Aichacher erhalten einen ganz besonderen Preis

Freude bei den Verantwortlichen der Museen der Stadt Aichach: Im Rahmen des Bayerischen Museumstages in Veitshöchheim erhielten sie den Förderpreis für „Vermittlung im Museum“. Sie gewannen laut einer Mitteilung mit dem Projekt „Konzept für Vermittlungsangebote für Besuchergruppen mit geistigen Behinderungen in Kooperation mit der Lebenshilfe Aichach-Friedberg e.V.“ den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis.

Der Vermittlungspreis wird alle zwei Jahre von der Bayerischen Sparkassenstiftung in drei Kategorien vergeben. Mit diesem Preis sollen die nichtstaatlichen Museen in Bayern bei der Vermittlung von kulturellen Inhalten unterstützt werden. Gerade in für die Kultur schwierigen Zeiten sind Ideen gefragt, wie Museen ihrem Bildungsauftrag gerecht werden und ihre Institutionen für ein vielfältiges Publikum noch weiter öffnen können, heißt es in der Mitteilung. Der Förderpreis „Vermittlung im Museum“ ist ein „Ideenpreis“: Mithilfe des Preisgeldes können methodisch und/oder technisch innovative Vermittlungsansätze umgesetzt werden.

Aichacher Museen planen Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung

Betont wird in diesem Zusammenhang, dass Museen für alle da seien. Sie sollten deshalb barrierefrei und inklusiv sein. Allerdings betrifft Inklusion in Museen bisher meist Menschen mit körperlichen Behinderungen. Die Museen der Stadt Aichach haben sich dazu entschlossen, andere Wege zu gehen. Sie wollen Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung anbieten. Die Idee gibt es schon länger und entstand aufgrund persönlicher Erfahrungen von Kulturvermittlerin Sabine Dauber. Sie hatte bereits mehrmals Kontakt mit der Lebenshilfe Aichach-Friedberg und so lag es nahe, sie mit ihren unterschiedlichen Einrichtungen mit ins Boot zu holen.

Das erste Kennenlernen mit Projektleiterin Dauber ist der Mitteilung zufolge bereits in vollem Gange. Dazu sind Gruppen aus den unterschiedlichen Zweigen der Lebenshilfe eingeladen, die Museen im Rahmen verschiedener Programme kennenzulernen. Im Herbst steht dann der Gegenbesuch Daubers bei der Lebenshilfe an. Im Verlauf des Projekts analysiert sie die unterschiedlichen Bedürfnisse und klärt, welche Voraussetzungen nötig sind, damit sich Menschen mit geistiger Behinderung in den Museen willkommen und gut aufgehoben fühlen. Anhand dieser Daten sollen dann konkrete Vermittlungsangebote entstehen. Alle Ergebnisse werden in einem Leitfaden zusammengefasst, der anderen Museen dabei helfen soll, ähnliche Projekte zu verwirklichen. (AZ)