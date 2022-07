Kleine Kirche in Hausen wird nach Renovierung mit großem Fest eingeweiht

Plus Nach über sieben Jahren Bauzeit ist die Kirche im Aindlinger Ortsteil Hausen fertig renoviert. Was Weihbischof Florian Wörner dabei besonders freut.

Es war ein großer Festtag für den ganzen Ort im Aindlinger Ortsteil Hausen, als am Samstagvormittag der gelungene Abschluss der statischen Sanierung der Dorfkirche gefeiert wurde. Weihbischof Florian Wörner war extra angereist, um mit den Gläubigen einen Festgottesdienst in der Filialkirche St. Pauli Bekehrung zu zelebrieren. Über sieben Jahre lang hatte sich die Sanierung hingezogen.