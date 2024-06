Hebauf für Realschul-Anbau in Aichach

Die Generalsanierung des Gebäudes der Wittelsbacher Realschule ist im Zeit- und Kostenplan. Das Gebäude soll ab September 2025 genutzt werden können.

Neben der Erweiterung des Landratsamtes in Aichach ist die Generalsanierung des Anbaus der Wittelsbacher Realschule im Aichacher Schulzentrum die aktuell größte Hochbaustelle des Landkreises. In den Sommerferien 2023 starteten die Abbrucharbeiten. Jetzt wurde Hebauf für das 17,5-Millionen-Euro-Projekt gefeiert. Laut Mitteilung des Landratsamtes liegen Kosten und Bauarbeiten im Plan.

Stehen blieb vor einem knappen Jahr nur noch die über 50 Jahre alte Rohbauhülle aus dem Jahr 1972. Die ist statisch völlig in Ordnung. Dann wurde das Gebäude in Holzskelettbauweise wieder neu aufgebaut. Bis zum Schuljahresbeginn im September 2025 soll das 17,5-Millionen-Euro-Projekt fertig sein. Die umfangreichen Arbeiten an den Außenanlagen auf dem Schulhof werden jetzt aber nicht mehr, wie ursprünglich geplant zeitgleich abgeschlossen, sondern erst im Frühjahr 2026. Ab dem übernächsten Schuljahr bekommt die Schule mehr oder weniger einen neuen Anbau mit rund 150 Quadratmeter Nutzfläche mehr als bisher. Die entstehen durch die Aufstockung mit einem kompletten zweiten Obergeschoss für den Anbau östlich des Hauptgebäudes. Zuvor war er nur zum Teil dreistöckig.

Neben den Innenräumen wird auch Haus- und Energietechnik des Gebäudes modernisiert. Die neue Fassade bilden vor das Tragwerk gesetzte, wärmegedämmte Holzrahmenbauwände. Im Erdgeschoss sind die Fachräume mit Nebenräumen platziert. In den Obergeschossen werden 14 Klassenzimmer mit flexiblen Intensivierungsräumen untergebracht. In der Gebäudemitte entsteht ein neuer Kommunikations- und Begegnungsraum mit Lerninseln und neuer Sitzstufenanlage. Die Belichtung erfolgt über eine Deckenöffnung mit einem Oberlicht. Für den zweiten Fluchtweg wird um das Gebäude ein umlaufender Fluchtbalkon mit Außentreppe errichtet. Die Hülle des Balkons wird mit vertikalen Holzlamellen gestaltet, die als Rankhilfe für eine Fassadenbegrünung dienen. (AZ, cli)