70-Jährige missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall mit drei Verletzten

Eine 70-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen im Gemeindebereich Hebertshausen (Dachau) einen Unfall mit drei Verletzten verursacht.

Laut Polizei fuhr die Frau gegen 6.40 Uhr von Prittelbach in Richtung Walpertshofen. An der nächsten Einmündung wollte sie nach links in Richtung Goppertshofen einfahren. Dabei übersah sie ein von links kommendes Auto mit einer 27-Jährigen am Steuer. Die 70-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Bei dem Aufprall wurden beide Autofahrerinnen und ein 51-jähriger Mitfahrer der Unfallverursacherin jeweils leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die drei Verletzten in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Gegen die 70-jährige Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)