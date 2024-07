Autofahrerin übersieht Krankenfahrstuhl: 89-Jähriger verletzt

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch in Hebertshausen einen 89-jährigen Mann im Krankenfahrstuhl übersehen und angefahren.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 16.20 Uhr, als die 57-Jährige mit ihrem BMW auf der Münchner Straße in Richtung Ampermoching fuhr. An der Einmündung zur Alten Dorfstraße bog sie nach links in diese ab. Hierbei erfasste sie den 89-Jährigen, der gerade mit seinem elektronischen Krankenfahrstuhl den Einmündungsbereich überquerte.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Senior leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 1000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)