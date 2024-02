Busfahrer sitzt bei Hebertshausen mit über drei Promille am Steuer

Ein Verkehrsteilnehmer beobachtet einen Bus mit auffälliger Fahrweise zwischen Röhrmoos und Hebertshausen. Ein Alkoholtest bringt schnell Klarheit.

Einen Busfahrer mit auffälliger Fahrweise hat ein Zeuge am Mittwoch der Polizei gemeldet. Der Omnibusfahrer war um kurz nach 13 Uhr im Landkreis Dachau von Röhrmoos-Schönbrunn in Richtung Hebertshausen unterwegs. Eine Streife hielt ihn in der Nähe des Lotzbacher Kreisverkehrs an und kontrollierte ihn. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Passagiere in dem Bus.

Polizei stellt Führerschein des 37-jährigen Busfahrers sicher

Wie die Polizei mitteilte, fanden die Beamten schnell den Grund für die auffällige Fahrweise des Mannes: Der 37-jährige Fahrer, der bei einem Busunternehmen angestellt ist, war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Deshalb wurde bei dem Mann eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt.

Ein Ersatzfahrer übernahm anschließend den Omnibus. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (nsi)