Hebertshausen

vor 17 Min.

Dreister Dieb bricht Opferstock in Kirche in Hebertshausen auf

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag in einer Kirche in Hebertshausen (Landkreis Dachau) versucht, einen Opferstock aufzubrechen. Wie die Polizei berichtet, trennte der Unbekannte vermutlich nachmittags das Schloss des Opferstockes der Kirche St. Georg auf. Allerdings war das Behältnis ein weiteres Mal gesichert. Versuchter Diebstahl in Hebertshausen: Dachauer Polizei bittet um Hinweise Der Täter versuchte, auch diese Sicherung aufzuhebeln. Allerdings ohne Erfolg. Der Einbrecher machte keine Beute, verursachte aber einen Schaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei Dachau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08131/5610. (kneit)

