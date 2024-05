Immer wieder eine Schule beschädigt: Polizei meldet Ermittlungserfolg

Seit mehreren Monaten wird in eine Schule in Hebertshausen immer wieder eingebrochen. Es wird Inventar beschädigt. Der Sachschaden ist enorm.

Seit Ende vergangenen Jahres ist ein Schulgebäude in der Freisinger Straße in Hebertshausen immer wieder Zielscheibe von Einbruchsdiebstahl und Vandalismus gewesen. Unter anderem wurde dabei Inventar zerstört. Die Polizeiinspektion Dachau meldet in dieser Sache nun einen Ermittlungserfolg.

Demnach konnte die Polizei "im Zuge intensiver Ermittlungen", wie sie mitteilt, drei mutmaßliche Tatverdächtige identifizieren. Es handelt sich um einen 17-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim, einen 17-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck und einen 16-jährigen Münchner. Alle drei sind ehemalige Schüler der von ihnen attackierten Schule. Bei Wohnungsdurchsuchungen stellte die Polizei neben Diebesgut auch umfangreiches Beweismaterial sicher.

Auf die Spur gekommen waren die Ermittler dem Trio durch einen Zeugenhinweis. Da bis zum heutigen Tag nicht alle Reparaturarbeiten abgeschlossen sind, lässt sich die exakte Schadenshöhe nicht abschließend beziffern. Die Polizei schätzt aber, dass sich diese im Bereich von rund 100.000 Euro bewegt.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen mehrerer Fälle des Einbruchsdiebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs nun abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft München II übergeben. (AZ)