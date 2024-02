Hebertshausen

vor 2 Min.

Unbekannte Eindringlinge zerstören Inventar in der Schule

In die Schule in Hebertshausen wurde eingebrochen.

Über das Wochenende steigen Unbekannte in eine Schule in Hebertshausen ein. Sie dringen in sämtliche Räume ein und richten enormen Schaden an.

Übers Wochenende kam es zu einem Fall von Vandalismus in einer Schule an der Freisinger Straße in Hebertshausen. Das teilt die Polizei Dachau mit. Demnach drangen bislang unbekannte Täter in das Gebäude ein, verschafften sich Zugang zu sämtlichen Räumen und beschädigten beziehungsweise zerstörten nahezu das gesamte Inventar. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich mindestens auf mehrere zehntausend Euro. (AZ)

Themen folgen