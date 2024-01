Unbekannte sprengen mit Böllern einen Zigarettenautomaten

Mit Böllern lösen bislang Unbekannte eine Explosion in dem Automaten in Hebertshausen aus. Sie erbeuten Bargeld und flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Einen Zigarettenautomaten haben bislang unbekannte Personen zwischen Sonntag ( Silvester) und Dienstag in Hebertshausen (Landkreis Dachau) zerstört. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz.

Gegen 9 Uhr am Dienstag war der an der Bahnhofstraße aufgestellte, zerstörte Automat aufgefallen und die Polizei verständigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen führten unbekannte Täter erlaubnispflichtige Böller in das Gerät ein und brachten diese zur Zündung.

Wucht der Explosion zerstört den Automaten

Die Wucht der Explosion führte zur Zerstörung des Ausgabeautomaten. Die Täter entnahmen Bargeld aus der freiliegenden Kassette und flüchteten. Der entstandene Gesamtschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen etwa 6000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden. (bac)