Hebertshausen

12:08 Uhr

Unbekannter bricht sechs Autos am Hebertshausener Bahnhof auf

Ein Unbekannter hat in Hebertshausen (Landkreis Dachau) sechs Autos aufgebrochen. Er schlug die Seitenscheiben ein und durchwühlte die Wagen.

Sechs Autos bricht ein unbekannter Täter in Hebertshausen auf. Die Taten ereignen sich am Park-and-ride-Platz am Bahnhof. Nun bittet die Polizei um Mithilfe.

Ein bisher unbekannter Täter hat in Hebertshausen (Landkreis Dachau) insgesamt sechs Autos aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, geschahen die Taten zwischen Dienstag um 6.30 Uhr und Mittwoch um 1.10 Uhr. Täter schlägt Scheiben von sechs Autos am Bahnhof in Hebertshausen ein Der Täter schlug am Park-and-ride-Platz des Hebertshausener Bahnhofs die Seitenscheiben dort abgestellter Autos ein und durchwühlte sie. Was und wie viel er dabei erbeutete, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt bei etwa 2500 Euro. Die Polizei Dachau hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden. (nsi)

