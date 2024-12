Unfall in Hebertshausen: Autofahrer überholt links im Kreisverkehr

Bei einem Überholmanöver in einem Kreisverkehr hat ein Autofahrer an Heiligabend im Gemeindebereich Hebertshausen (Landkreis Dachau) einen Unfall verursacht.

Ein 44-jähriger Dachauer war mit seinem VW Golf auf der Goppertshofer Straße in Richtung Walpertshofen unterwegs. Direkt vor ihm fuhr ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Dachau mit seinem VW Tiguan in gleicher Richtung. An einem Kreisverkehr auf der Höhe von Prittlbach wollten beide ihre Fahrt in Richtung Walpertshofen geradeaus fortsetzen. Während der 36-Jährige ordnungsgemäß den Kreisverkehr befuhr, versuchte der 44-Jährige nach Polizeiangaben, ihn zu überholen. Dazu fuhr er entgegen der Fahrtrichtung linksherum in den Kreisverkehr.

Autofahrer begegnen sich im Kreisverkehr und stoßen zusammen

Als sich beide an der Ausfahrt in Richtung Hebertshausen entgegenkamen und ausfahren wollten, stießen sie zusammen. Der Wagen des 36-Jährigen touchierte den des 44-Jährigen am Heck. Dieser verlor die Kontrolle über sein Auto und blieb in einem angrenzenden Feld stehen. Verletzt wurde niemand. An den beiden Wagen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Laut Polizei stellte sich heraus, dass der 44-Jährige mit etwa 0,6 Promille alkoholisiert war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft sein Führerschein beschlagnahmt. Der Mann muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Nach dem Unfall kommt es zu einer Auseinandersetzung unter den Autofahrern

Nach dem Unfall kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Fahrern. Dabei soll der 36-Jährige den 44-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Daher wurde auch gegen ihn ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet. (nsi)