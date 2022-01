Unfall in Hebertshausen: Zwei Frauen verletzen sich leicht

Eine junge Frau ist auf der Freisinger Straße in Hebertshausen (Landkreis Dachau) unterwegs. Plötzlich gerät sie in den Gegenverkehr und kollidiert mit einer anderen Autofahrerin.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Hebertshausen (Landkreis Dachau) sind zwei Frauen leicht verletzt worden. Gegen 19.20 Uhr war eine 22-Jährige mit ihrem Wagen auf der Freisinger Straße in Richtung Dachau unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam sie kurz vor der Torstraße mit ihrem Auto aus ungeklärten Gründen auf die andere Straßenseite. Dort stieß sie seitlich mit einem entgegenkommenden Wagen einer 31-Jährigen zusammen.

Verkehrsunfall: Straße in Hebertshausen ist über eine Stunde gesperrt

Die 31-Jährige schleuderte aufgrund des Zusammenstoßes mit ihrem Fahrzeug nach rechts in einen Zaun und weiter gegen einen geparkten Wagen. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen leicht verletzt ins Klinikum Dachau. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 33.000 Euro. (kneit)