Aichacher bewerten vor allem den Einzelhandel positiv

Plus Bei der Onlinebefragung "Heimat-Check" schneidet die Kreisstadt Aichach gut ab - nur Friedberg wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern knapp besser bewertet.

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bis kurz vor dem Ende der Onlinebefragung "Heimat-Check" der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen war es unklar, wer die Nase im landkreisweiten Vergleich vorn hat: Friedberg oder Aichach. Für die Kreisstadt hat es letztlich hauchdünn nur für den zweiten Platz gereicht: 6,69 Punkte haben die Aichacherinnen und Aichacher ihrer Heimatstadt gegeben - Friedberg kommt auf 6,70. Doch beide Städte liegen mit diesem Ergebnis deutlich über der durchschnittlichen Bewertung im gesamten Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen, die bei 5,8 Punkten liegt.