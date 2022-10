Heimat-Check

Die beste Gastronomie im Kreis gibt es in Inchenhofen

Plus Keine 3000 Einwohner, aber viel zu bieten: Die Einwohnerinnen und Einwohner Inchenhofens schätzen vor allem die Gastro im Ort. Bei der Mobilität gibt es Kritik.

Von Marina Wagenpfeil

Bald ist es so weit: Am 6. November werden in Inchenhofen nach zwei Jahren Corona-Pause wieder Tausende Menschen zum Leonhardiritt erwartet. Die Marktgemeinde und das religiöse Fest zu Ehren des heiligen Leonhards sind eng miteinander verbunden. "Der Ort wird immer mit diesem Ereignis in Verbindung gebracht werden", sagt Bürgermeister Toni Schoder. Doch Inchenhofen bietet noch mehr. Laut Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Heimat-Checks, der Onlinebefragung der Augsburger Allgemeinen und ihren Heimatzeitungen, vor allem bei der Gastronomie: Diese bekommt im Vergleich zu den anderen Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg besonders gute Noten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

