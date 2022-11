Heimat-Check

vor 17 Min.

Heimat-Check: So haben die restlichen Kommunen abgeschnitten

In Sielenbach haben nur 21 Personen an der Heimat-Check-Umfrage teilgenommen, die ihre Heimat aber überwiegend positiv bewertet haben.

Plus Weil dort weniger Menschen mitgemacht haben, sind die Ergebnisse aus Schiltberg, Sielenbach, Petersdorf, Adelzhausen, Todtenweis und Baar zusammengefasst.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Mehr als 2000 Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg haben bei der Onlineumfrage Heimat-Check der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen mitgemacht. Zuletzt haben wir die Ergebnisse aus zahlreichen Kommunen vorgestellt: In Inchenhofen etwa gibt es die am besten bewertete Gastronomie, in Kühbach punktet die Gesundheitsversorgung, und Hollenbach sahnt gleich in mehreren Kategorien als Spitzenreiter ab. Die Ergebnisse der Umfrage sind grundsätzlich nicht repräsentativ, in manchen Kommunen gab es jedoch nur wenige Rückmeldungen, sodass wir hier auf einen ausführlichen Artikel verzichten. Die wichtigsten Erkenntnisse aus Adelzhausen, Baar, Petersdorf, Schiltberg, Sielenbach und Todtenweis sind dennoch in diesem Artikel zusammengefasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen