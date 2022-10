Heimat-Check

vor 34 Min.

Obergriesbach landet beim Heimat-Check genau im Durchschnitt

Plus Das Ergebnis der Gemeinde spiegelt die landkreisweite Bewertung wider: Bei Sauberkeit, Lebensqualität und Vereinsleben punktet Obergriesbach.

Von Stefanie Brand

Insgesamt betrachtet hat die Gemeinde Obergriesbach eine glatte Punktlandung beim Heimat-Check hingelegt. Der Landkreis Aichach-Friedberg erhielt beim Heimat-Check die Note 5,8 – Obergriesbach auch. Die drei am besten bewerteten Kategorien im Landkreis – die Sauberkeit, die Lebensqualität und das Vereinsleben – sind auch die Top 3 in Obergriesbach. In puncto Sauberkeit und Vereinsleben liegt die Gemeinde Obergriesbach über dem Landkreisdurchschnitt. Bei der Lebensqualität nur knapp darunter. Weitere Pluspunkte, die die 38 Teilnehmenden aus Obergriesbach als überdurchschnittlich gut bezeichneten, waren der ÖPNV-Anschluss, die Gastronomie im Ort, die Verkehrssituation und die Sicherheit.

