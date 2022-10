Pöttmeser sehen Sicherheit und Lebensqualität in ihrer Gemeinde positiv

Plus Bei der Onlinebefragung "Heimat-Check" schneidet der Markt Pöttmes gut ab - vor allem bei Lebensqualität, Sicherheit und Einzelhandel. Doch es gibt auch Kritikpunkte.

Gute Noten hat der Markt Pöttmes bei der Onlinebefragung "Heimat-Check" der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen erhalten. Unter 24 Städten und Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg landete er auf dem vierten Platz. 6,5 von zehn Punkten gaben die Menschen ihrer Marktgemeinde. Die drei Podestplätze belegen Friedberg, Aichach und Mering mit je 6,7. Pöttmes rangiert damit über dem Durchschnittswert von 5,8 Punkten im gesamten Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen.