Heimat-Check

19:00 Uhr

Sauberkeit, Immobilien, Vereine: Hollenbach ist in vielen Kategorien spitze

Plus Mit 6,4 Punkten landet die Gemeinde beim Heimat-Check auf dem sechsten Platz im Landkreisvergleich. Doch es gibt auch Themen, die nicht gut bewertet wurden.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Sauberer als in Hollenbach ist es nirgendwo sonst im Landkreis Aichach-Friedberg. Dieses eindeutige Ergebnis hat der Heimat-Check, die Onlineumfrage der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen, ergeben. Auch in den Kategorien Lebensqualität, Vereinsleben und Immobilienmarkt landet die Gemeinde auf dem Spitzenplatz. Keine andere Kommune im Wittelsbacher Land ist so oft auf dem obersten Treppchen gelandet. Doch so positiv das Ergebnis in zahlreichen Kategorien ist, beim ÖPNV, der Gastronomie und der Gesundheitsversorgung zeigt sich: Selbst in der Spitzenkommune Hollenbach gibt es Baustellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

