Herbst- und Gartentage auf Schloss Scherneck: Besucher erleben Wetterkapriolen

Scherneck

Gartentage auf Schloss Scherneck leiden unter Wetterkapriolen

Sonne, Sturm, Regen: Die Herbst- und Gartentage auf Schloss Scherneck haben mit allem zu kämpfen, was das Wetter zu bieten hat. Lediglich zum Start strömen die Besucher.
Von Josef Abt
    • |
    • |
    • |
    Am Freitag war die Welt und vor allem das Wetter noch in Ordnung bei den Herbst- und Gartentagen auf Schloss Scherneck. Viele Besucher flanierten über das Areal im und um den Schlosshof.
    Am Freitag war die Welt und vor allem das Wetter noch in Ordnung bei den Herbst- und Gartentagen auf Schloss Scherneck. Viele Besucher flanierten über das Areal im und um den Schlosshof. Foto: Josef Abt

    Die Herbst- und Gartentage auf Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling) wurden diesmal mit allem konfrontiert, was das Wetter zu bieten hat. Begannen sie am Freitag, noch bei Sonnenschein, so folgte am Samstag ein unangenehmer Herbststurm und zum Abschluss am Sonntag kam zu allem Überfluss noch Regen mit weiteren Windböen dazu. Das sorgte letztendlich für eine unzufriedene Bilanz bei Veranstalter und vielen Ausstellern.

