Gartentage auf Schloss Scherneck leiden unter Wetterkapriolen

Die Herbst- und Gartentage auf Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling) wurden diesmal mit allem konfrontiert, was das Wetter zu bieten hat. Begannen sie am Freitag, noch bei Sonnenschein, so folgte am Samstag ein unangenehmer Herbststurm und zum Abschluss am Sonntag kam zu allem Überfluss noch Regen mit weiteren Windböen dazu. Das sorgte letztendlich für eine unzufriedene Bilanz bei Veranstalter und vielen Ausstellern.
Scherneck
