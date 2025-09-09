Pfarreiengemeinschaft Aindling begrüßt neuen Kaplan Sunoj John

„Gott segne unseren Priester“ stand auf einem Banner über dem Altarraum in der Aindlinger Pfarrkirche zur Begrüßung des neuen Kaplans Sunoj John OSH. Dieser freute sich sichtlich darüber. Pfarrer Babu hieß den „Neuzugang“ in der Pfarreiengemeinschaft Aindling herzlich willkommen. „Ich wünsche dir Freude, Segen und viele schöne Begegnungen bei uns“, sagte der Geistliche und überreichte Sunoj John einen Blumenstrauß.

Pater Sunoj kommt ursprünglich aus Kerala in Indien und lebte dort bis 2010. Vor 25 Jahren wurde er zum Priester geweiht, studierte in Italien und war dort als reisender Pfarrer unterwegs, ehe es ihn vor fünf Jahren in die Pfarreiengemeinschaft Jettingen-Scheppach verschlug. „Ein bisschen Schwäbisch habe ich dort auch gelernt, jetzt lerne ich auch gerne Bayerisch“, sagte Pater Sunoj hinsichtlich der unterschiedlichen Dialekte. Pfarrer Babu habe ihm schon die vier Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft gezeigt und ihm alles erklärt, sagte er neue Kaplan. Er hoffe, alles richtig zu machen: „Aber Fehler zu machen, ist auch wichtig, damit der Heilige Geist wirken kann.“

Willkommensgruß für den neuen Aindlinger Kaplan

„Mein Alter verrate ich nicht“, sagte er mit einem Augenzwinkern, als er sich der Gemeinde vorstellte. „Doch alles, was ich mache, mache ich mit ganzem Herzen.“ Er freue sich darauf, alle kennenzulernen. „Ich bin für euch, meine Gemeinde, da“, versprach der Kaplan und überzeugte schon jetzt viele mit seiner herzlichen und offenen Art.

Aindlings Pfarrgemeinderatsvorsitzende Franziska Kölbl begrüßte Pater Sunoj im Namen der Seelsorgeeinheit und wünschte ihm viel Schaffenskraft für seine neue Wirkungsstätte. Als Willkommensgruß hatte der Pfarrgemeinderat „Brot für den Hunger, Salz für die Würze, Kräuter für die Gesundheit, Schokolade für die Nerven und Wein für die Entspannung“ dabei. „Auf eine gute und erfüllende Zeit mit Ihnen“, freute sich Franziska Kölbl.

Am Ende der Messfeier konnten alle Gottesdienstbesucher Pater Sunoj noch persönlich begrüßen und ihn willkommen heißen.